روشتة لنمو الاقتصاد المصري والاستفادة من مشاريع واستثمارات الدولة.. تفاصيل

قدم الخبير الاقتصادي كريم علي روشتة اقتصادية لنمو الاقتصاد المصري والاستفادة من مشاريع واستثمارات الدولة.

وقال كريم علي خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن عام 2024 يعد عاما فارقا في الاقتصاد المصري، متابعا: مصر لديها تدفقات دولارية تأتي لمصر سنويا، ولذلك يجب أن يكون هناك توازن مابين تلك المصادر..

وأوضح أن مصر دولة مستهلكة، وعلينا أن نعزز استراتيجية الاحلال المحلي للواردات، وذلك لتوطين الصناعات بجودة وسعر معقول.

ولفت إلى أن الصين دولة صديقة لمصر ومنفتحة على التعاون معها، مما يسهم في جذب استثمارات ضخمة تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد.

وشدد على أنه تم توقيع اتفاقية بين القاهرة وبكين لمبادلة الديون، حيث تصل الديون إلى 8 مليارات دولار.