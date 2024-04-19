خان الأمانة .. فرد أمن يستعين بآخرين لسرقة مدرسة بالمقطم

استعان فرد أمن اداري بمدرسة بالمقطم ب3 أخرين لسرقة أموال من داخل محل عمله ، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين واعاده المسروقات .

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مدرسة "كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم" وبحوزتهم (مبالغ مالية).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة مستغلين كون أحد المتهمين يعمل أمن إدارى بالمدرسة .

وأضافوا بأن المضبوطات من متحصلات الواقعة، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.