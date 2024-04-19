ضبط عاطل تخصص في النصب على المواطنين وحجز رحلات عمرة وحج بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل في شبرا الخيمة دائرة قسم أول لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقليوبية من خلال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات الحج والعمرة واستولى من المواطنين على مبالغ مالية وتولت النيابة التحقيق .



تلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للسرقة والنصب من جانب عاطل في شبرا الخيمة بحجة تسفيرهم لأداء الحج والعمرة .



تم اخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب والوقائع عاطل بدائرة قسم اول شبرا الخيمة تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين مستخدماً طرق ووسائل إحتيالية تمثلت فـى تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات عمرة بأسعار مخفضة مما مكنه من إستدراج العديد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة عبر "وسائل الدفع الإلكترونى".



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي . وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق