القبض على مسلح أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في الوايلي

ضبط رجال الأمن عاطل بالقاهرة لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار داخل عقار بالوايلي ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل- مقيم بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بمسكنه.

تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- الأدوات المستخدمة فى الحفر).. كما عُثر على حفرة بإحدى الغرف بعمق 3 أمتار.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.