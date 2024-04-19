القبض على لص سرق دراجة نارية بالفيوم

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بصور إدعى خلاله صاحب الحساب قيام أحد الأشخاص بسرقة الدراجات النارية بالفيوم "بصفة متكررة".

بالفحص تبين قيام صاحب الحساب بتاريخ 27 مارس الماضى بالإبلاغ عن سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة أول الفيوم .. حيث أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القليوبية).. وأرشد عن الدراجة النارية المشار إليها وتم إعادتها لمالكها .. ولم يُستدل من الفحص على قيامه بسرقة دراجات نارية أخرى .

كما لم يتبين تقديم أية بلاغات فى هذا الشأن.