وزير العمل يوجه بتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل

وجه حسن رداد وزير العمل مديريات العمل بتكثيف الجهود لحصر جميع العمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل، وتسجيلهم بقاعدة بيانات الوزارة، تمهيدًا لتقديم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية لهم، إلى جانب الاطمئنان على توافر بيئة عمل آمنة ولائقة داخل مواقع الإنتاج.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير داخل عدد من المواقع الإنشائية، التقى خلالها بعدد من العمال، خاصة من فئة العمالة غير المنتظمة، وحرص على الاستماع إليهم والتعرف على طبيعة عملهم والتحديات التي يواجهونها في مواقع الإنتاج وبيئة العمل .

وخلال اللقاء، أكد الوزير للعمال أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهم، وتتابع بشكل مستمر أوضاعهم واحتياجاتهم، مشددًا على أن الدولة ماضية في تعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارهم أحد أهم ركائز عملية البناء والتنمية. وأن وزارة العمل مستمرة في تطوير آليات الدعم والرعاية لهذه الفئة، ومد جسور التواصل مع العمال في مواقع عملهم، والوقوف على احتياجاتهم بشكل مباشر.

كما وجّه الوزير حسن رداد مديريات العمل في جميع المحافظات بضرورة تكثيف التواجد الميداني داخل مواقع العمل والإنتاج، ومواصلة التواصل مع العمال وأصحاب الأعمال، من أجل رفع مستويات الوعي بثقافة السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على أهميتها في حماية صحة العامل، والحفاظ على أدوات ومعدات العمل، وضمان استمرارية عجلة الإنتاج في بيئة عمل آمنة ولائقة..كما وجه الوزير التحية والتقدير للعمال، مؤكدًا أن العامل المصري هو شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة، وأن الوزارة ستظل حاضرة في الميدان، بالقرب من منهم داعمة لهم، ومستمعة إلى مطالبهم، ومستمرة في تطوير برامج الحماية والرعاية التي تليق بجهودهم ودورهم في مسيرة التنمية.