تصنيع المخدرات داخل شقق بأكتوبر.. الأمن يوضح| صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى ومصنعى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (عاملين "لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) بتصنيع المواد المخدر متخذان من وحدتين سكنيتين "كائنتين بدائرة القسم" مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقتين المشار إليهما وأمكن ضبط المتهمين وعثر على معملين كيميائيين يحويان (كمية من أدوات ومواد وخامات التصنيع المتنوعة - بعض العقاقير الطبية - 5 كيلو جرام من مخدر الآيس الـمُصنع "يتم إعدادها وتجهيزها لترويجها للبيع").. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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