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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الراجل مات .. مشاجرة وإطلاق نار بسبب خلافات الجيرة في البحيرة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز.

وبالإنتقال تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (مزارعَين "أحدهما مصاب برش خرطوش بالظهر وتوفـى عقب وصوله للمستشفى")، طرف ثان (مزارع) وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.. لخلافات الجيرة، قام على إثرها الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى تجاه أحد أفراد الطرف الأول من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

 وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط طرفـى المشاجرة، والسلاح المستخدم فـى الواقعة (بندقية خرطوش) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق عيار نارى الامن العام امن البحيرة حدوث مشاجرة خلافات الجيرة

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