شخص يعتدي على آخر بالضرب حتى الموت بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبال جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز ) وبسؤال شقيقه إتهم (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على شقيقه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لوجود خلافات جيرة سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.