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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط محاولة تهريب كمية من الحشيش والماريجوانا بحوزة بلجيكي بمطار الغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ضبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر محمد موسي مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من مخدري الحشيش والماريجوانا، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥

 

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بروكسل اشتبه اسلام موسي سعيد مأمور اللجنة الجمركية في راكب بلجيكي الجنسية قادم من مطار بروكسل الدولي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبوالحسن محمود تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة، تم تأكيد الاشتباه وبالعرض على محمد سيد محمد على نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من عبدالمجيد محمد النجار ومحمود أحمد خميس وأحمد طايع من الأمن الجمركي لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود كمية من مخدرى الماريجوانا والحشيش مخبأة داخل حقائبه وملابسه .

 

 

فيما قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية وياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

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