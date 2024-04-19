فصل الكهرباء عن مناطق بالغردقة ومرسى علم.. اعرف المواعيد والأماكن

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة بينها ميدان التقوى والمنطقة المحيطة به، ومنطقة باتا، وذلك يوم غد السبت، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

كما أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محول العيادات ومحول البريد القديم بمدينة مرسى علم، وذلك يوم غد السبت، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فيما أكد مسؤولو قطاع توزيع كهرباء البحر الأحمر، أنه تم استثناء مدن محافظة البحر الأحمر من خطة لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء لتخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك بشكل نهائي مع بداية تنفيذ الخطة بالكامل على مختلف المحافظات، وذلك بهدف تأمين التيار الكهربائي لجميع الفنادق والقرى السياحية والأماكن التابعة لها طوال 24 ساعة.

وأشار المسؤولين الى أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقوم بتوفير 200 ميجاوات لتغذية محافظة البحر الأحمر، وتم استثناء مدن محافظة البحر الأحمر من تخفيف الأحمال، والتي ضمت المحافظات والمدن التي تستقبل الرحلات السياحية الأجنبية وبها فنادق وقرى سياحية.