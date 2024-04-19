بلينكن: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إننا عملنا على تجنب مزيد من التصعيد منذ أحداث 7 أكتوبر، وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتخفيف حدة التصعيد.

وأضاف "بلينكن" خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات مجموعة السبع، والذي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، حيث يجب ضمان عدم الإضرار بـ1.4 مليون فلسطيني في رفح.

وأشار إلى أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيكون لها تداعيات كارثية، وندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر الجهود الدبلوماسية.

ونوه بلينكن، أننا لا يمكننا دعم عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح الفلسطينية، ونؤمن بإمكانية تحقيق إسرائيل أهدافها دون هجوم رفح الفلسطينية.

وتابع أن الولايات المتحدة تواصل مع شركائها العمل على تخفيف التصعيد، مشيرًا إلى أن المحادثات بشأن رفح الفلسطينية جارية على مستويات رفيعة مع إسرائيل، وملتزمون بمساعدة إسرائيل على الدفاع عن نفسها.