صفقة بـ 3 ملايين جنيه.. ضبط عاطلين بحوزتهما 42 كيلو حشيش بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عاطلَين بالإسكندرية.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر " الحشيش" وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (42,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.