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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

واحدة ولعت.. ننشر أول صور لحادث تصادم 3 سيارات بمحور الشهيد| خاص

اخماد النيران في
اخماد النيران في السيارة

شهد محور الشهيد بمدينة نصر حادث تصادم وقع بين ٣ سيارات وانقلاب احدهم واشتعال النيران بها وإصابة قائدها .

تم نقل المصاب الي المستشفي ، واخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث .

تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر من غرفة عمليات النجدة بفحص بلاغ مصادمة بين ٣ سيارات ووجود مصاب وانقلاب سيارة واشتعالها بطريق الشهيد اتجاة الحي السادس دائرة القسم .

علي الفور انتقل رجال الأمن إلي مكان البلاغ وتم نقل المصاب الي المستشفي لاسعافه ، ورفع حطام الحادث من نهر الطريق ، وتم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

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إشعال النيران احتراق سيارة الحماية المدنية القاهرة حادث تصادم محور الشهيد مدينة نصر

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