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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تصويت أمريكا ضد الاعتراف بفلسطين طعنة في ظهر العدالة

طارق عبد العزيز،
طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ

هاجم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو خلال مناقشة طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ، مساء أمس 

قال بأن النظام الدولى فقد مصداقيته ، وماقامت به امريكا فضيحه للمجتمع الدولي ، وآن الاوان لتغيير قواعد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ، الذي أضاع علي مدار تاريخه حقوق شعوب وبلدان وبات طعنه في ظهر الحقيقة والعدالة .

 

 

واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن العالم تغير بشكل كبير ، ومازال مجلس الأمن يقوم بالوصايه الجائرة علي حقوق الشعوب والدول ، في عودة لأنظمة الاستعمار الباليه التي ولت في عقود الظلام والجور ، وعانت منها البشريه لعقود من الزمن ، ولابد من وقفه حقيقية حتى لايستمر نهج مجلس الأمن الدولي في الكيل بمكيالين والازدواجيه في المعايير.

 

 

وشدد عبد العزيز ان الحقوق التاريخيه للشعب الفلسطيني راسخه ومحفورة في سجلات التاريخ وسينالوا حقوقهم مهما طال أمد الظلم ومهما استقوي مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية ، وان فجر العدل سيسطع مهما طال ليل الظلم وأعوانه.

 

 

وكانت  الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت امس الخميس، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية.

وصوت لصالح مشروع هذا القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضواً، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.

طارق عبد العزيز الولايات المتحدة الامريكية الفيتو مجلس الأمن الدولي

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