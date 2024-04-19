مؤسس إئتلاف أولياء أمور مصر تقدم نصائح مهمة استعدادا لامتحانات الترم الثاني

أصدرت داليا الحزاوي مؤسس إئتلاف أولياء أمور مصر بيانا إعلاميا طالبت خلاله الأسر أن توفر لأبنائها أجواء مناسبة للمذاكرة وبث التفاؤل قبل امتحانات الترم الثاني 2024

وقالت مؤسس إئتلاف أولياء أمور مصر : أن من أكثر الفترات العصبية المليئة بالضغوط والتوتر في كل البيوت هي فترة الامتحانات ، و هذا أمر طبيعي يعكس مسئولية الطالب واولياء الامور ولكن لابد أن يكون ذلك دون مبالغة لأن المبالغة في القلق والتوتر ينعكس سلبيًا علي الطالب ويفقده تركيزه .

وقالت الحزاوي : على الأهالي أن يربوا ابناءهم على أنه لا داعي للقلق وأنه لكل مجتهد نصيب من التفوق والنجاح



وشددت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر على ضرورة اهتمام الأهالي بما يقدم من اطعمة خلال فترة الامتحانات ، فيجب تناول الأبناء الاطعمة التي تنشط الذاكرة وتزيد التركيز مثل الأسماك و المكسرات وتجنب تقديم مشروبات الكافيين كالقهوة والشاي واستبدالها بالعصائر الطازجة وايضا تجنب تناول مشروبات الطاقة لأضرارها.



كما أكدت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر على ضرورة الاهتمام بتخصيص مكان مريح للمذاكرة بعيد عن الضوضاء والمشتقات ويتمتع بتهوية وإضاءة مناسبة



وقدمت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر عدة نصائح للطلاب اثناء فترة الاستعداد ل امتحانات الترم الثاني 2024 لمساعدتهم في تخطي تلك المرحلة بسلام وتركيز وهي :



- نظم وقتك جيدا ولكن الانتباه ان جسمك يحتاج الحصول علي قدر كافي من النوم يوميا وان عادة السن. لساعات متأخرة في المذاكرة يجب الامتناع عنها فهي تؤدي إلي فقدان التركيز والتحصيل قليل .



- عند اعتماد جدول الامتحان الخاص بك من المدرسة لابد ان تبدأ في اعداد جدول للمراجعة يحتوي علي الايام التي أمامك فمفتاح النجاح هو تنظيم الوقت وقد يحدث الا تلتزم بالخطة بنسبة ١٠٠٪؜ لا داعي ان تصاب بالاحباط فهذا وارد الحدوث ما عليك ان تقوم بتعديل الخطة لتدارك هذا الامر



-لا تنسى إعداد خطة المذاكرة اليومية ان تضع فيها فترات من الراحة ولو لمدة قصيرة هذا سيساعدك علي التخلص من التوتر والبدء من جديد بذهن صافي

-ضرورة الاعتماد علي الفهم قبل الحفظ وكذلك ربط بين المعلومات هذا سيجعل استرجاع المعلومات سهلًا كما ان لا يوجد فهم بدون حفظ أو العكس و يجب البحث عن نماذج للامتحانات السابقة ونماذج للاسئلة ويمكنك حل الامتحانات كما لو انك في لجنة الامتحان ثم راجع اجاباتك واعرف من خلال ذلك مناطق ضعفك حتي تستطيع تقويتها قبل الامتحان



-حدد اسلوب التعلم الخاص الذي من خلاله يكون تحصيلك أعلي وافضل واعتمد عليه فقد تكون متعلم بصري فيمكنك المذاكرة اعتمادا علي الفيديوهات التعليمية



واختتمت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر حديثها بتقديم النصيحة لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة بالاشتراك في المراجعات النهائية آلتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للتدريب علي نماذج للاختبارات بعيدا عن معلمي السناتر الذين قد يكون بينهم غير متخصصين .