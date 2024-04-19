محمد عودة يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب لؤي وائل

أكد محمد عودة المدرب الفني لفريق المقاولون العرب، أن حالة لاعب الفريق لؤي وائل كانت خطرة وتم إدخاله لغرفة العناية المركزة.

وأضاف عودة في تصريحات صحفية ان اللاعب تم استقرار حالته واسترد وعيه بشكل طبيعي، وبعد ساعتين سيتم نقله إلى غرفة عادية بعد استقرار حالته الصحية.

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وتعرض لؤي وائل لاعب نادي المقاولون العرب لإصابة قوية بعد سقوطه مواجهة مباراة بلدية المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات مسابقة دوري nile ، والتي أقيمت على أرضية ملعب نادي غزل المحلة.

وتم نقل اللاعب إلى مستشفى المحلة عبر سيارة الإسعاف المتواجدة في أرضية الملعب من أجل إجراء الفحوصات اللازمة.

وسقط لؤي وائل بعد إلتحام مع زميله بالفريق محمود أبو السعود حارس المرمى، وتدخل الجهاز الطبي لنادي المقاولون العرب، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفي.