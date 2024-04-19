المقاولون العرب يكشف تشخيص لؤي وائل وتطورات حالته

في إطار حرص نادي المقاولون العرب على توضيح حالة اللاعب لؤي وائل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بعدما أثار قلق المتابعين إثر اصطدامه في رأسه بمباراة الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري وسقوطه على أرضية الملعب.



أعلن نادي المقاولون العرب أن التشخيص كان ارتجاج إثر اصطدام قوي في رأسه أدى لفقدان وعي مؤقت قبل أن يتدخل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أيمن زين ونقل اللاعب سريعا لمستشفى المحلة وخضوعه لبعض الفحوصات في المستشفى للاطمئنان عليه .

ويؤكد نادي المقاولون العرب أن اللاعب لقى الرعاية اللازمة منذ وصوله المستشفى موجها الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى وكافة المسئولين على الاهتمام والمتابعة اللحظية .

وأكد المهنس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي أن حالة لؤي وائل مستقرة حاليا وأنه أجرى أشعة مقطعية على الرأس والرقبة فور وصوله المستشفى للاطمئنان بصورة أكبر وأثبتت سلامته وفضل الأطباء تواجده في المستشفى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة مع عمل بعض الفحوصات الأخرى.