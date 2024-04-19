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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميرة أحمد: تعلمت الإلقاء من عبد الوارث عسر..ورشحت سعاد حسني للسفيرة عزيزة

الفنانة القديرة
الفنانة القديرة سميرة أحمد

قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إنها قدمت أدوارا كبيرة في بداياتها الفنية من ضمنها "أغلى من عينيا"، موضحة أن الدور كان يحتاج لأداء أقوى خاصة أن البطلة لا ترى.

وأضافت سميرة أحمد أن الفنان عبد الوارث عسر أفادها في الدور، “كان يعلمني كيفية أداء الشخصية وكيفية نطق الحروف ولكي يعلمني ذلك قمت بالتمثيل معه قيس وليلي حيث كان هو قيس وأنا ليلى، ومن هنا تعلمت فن الإلقاء”، مضيفة أنها ارتبطت بأدوار الضريرة وأحبت هذه الأدوار، ولم تزعل من لقب فنانة العاهات.


وتابعت سميرة أحمد خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: “في فيلم الخرساء من إنتاج عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، درست الصم والبكم في إحدى مدارس الصم والبكم في المطرية وقمت بدراسة الشخصية”.

وتابعت: “في نفس التوقيت قمت بإمضاء فيلم آخر مع المنتج عبد العزيز فهمي وهو السفيرة عزيزة التي قامت بتمثيله بعد ذلك الفنانة الكبيرة سعاد حسني بناء على ترشيحي، ولكن عبد العزيز فهمي قال لحسن الإمام أننا سنحتاج إلى سميرة أحمد ساعتين فقط ولكن الإمام تمسك بضرورة أن أتفرغ له لذلك اعتذرت لعبد العزيز فهمي عن فيلم السفيرة عزيزة وتفرغت لفيلم الخرساء رغم حبي الشديد لدوري في السفيرة عزيزة، وطلبت من عبد العزيز فهمي أن تقوم بدور السفيرة عزيزة الفنانة سعاد حسني وكنت سببا في ترشيحها للفيلم وهو ما تم بالفعل".

الفنانة القديرة سميرة أحمد سميرة أحمد الفنان عبد الوارث إيمان أبوطالب بالخط العريض محمد عبد الوهاب السفيرة عزيزة

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