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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سميرة أحمد: زكي رستم كان جادا في عمله.. وأقنعته بتمثيل فيلم الخرساء

الفنانة القديرة
الفنانة القديرة سميرة أحمد

كشفت الفنانة القديرة سميرة أحمد، ما قاله المخرج الأجنبي الذي حضر حفل افتتاح فيلم الخرساء، من إنتاج العندليب ومحمد عبدالوهاب، قائلة إن المخرج الأجنبي قارنها بنجوم كبار، حين قال إن "الفنانة التي أدت فيلم الخرساء أحسن من نجمتنا الأمريكية".

وأضافت سميرة أحمد، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”، في الحلقة الأولى من الموسم الجديد للبرنامج، أن من ضمن أبطال فيلم الخرساء الفنان الكبير زكي رستم، مشيرة إلى أنه كان جادا للغاية في عمله وأنها اكتسبت ذلك منه، موضحة: “كنا بنصور في إحدى القرى فيلم الخرساء وكنا نناديه بزكي بيه رستم حيث كنا نحترمه، وطلبت مني أسرة الفيلم أن أساهم في ذهاب زكي رستم لهذه القرية، وبالفعل ذهبت إليه وقلت له إيه رأيك نتمشى شوية ونحكي حكايات وقالي خلاص يالا، ومشينا لحد القرية وقمنا بالتصوير".


وتابعت سميرة أحمد: “أكثر ما يميزه هو احترامه لشغله بطريقة جميلة وكثير من الفنانين ساروا على دربه”.


وعن ضرب زكي رستم لحسن يوسف في فيلم الخرساء، قالت سميرة أحمد، إن حسن يوسف كان وجها جديدا في فيلم الخرساء وبالفعل قام زكي رستم بضربه بجد، لدرجة أن حسن يوسف إلى وقتنا هذا يقولي لي إن أسنانه مركبتش من ساعة ضربه زكي رستم له في فيلم الخرساء. 


وأشارت إلى أنها تعرضت للضرب في بعض الأفلام خاصة في الخرساء، حيث ضربتها زوزو نبيل.

 

الفنانة القديرة سميرة أحمد سميرة أحمد فيلم الخرساء العندليب محمد عبدالوهاب

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