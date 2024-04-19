13 يوما إجازة.. بشرى سارة للموظفين في شهر مايو

مواعيد شم النسيم وعيد العمال والقيامة وغيرها من إجازات شهر مايو 2024 سيطرت بعد إعلان مجلس الوزراء عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء على محرك البحث "جوجل"، وسط تساؤل عدد كبير من الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص عن مواعيد إجازة شم النسيم 2024، وهل يتم ضمها إلى عطلتي عيدي العمال والقيامة المجيد.

شم النسيم

اجازة شم النسيم

أعلن مجلس الوزراء في بيان رسمي أن يوم الخميس المقبل الموافق 25 أبريل إجازة رسمية لكافة الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء، وتصادف بعدها عطلة يومي الجمعة والسبت لتكون فرصة للمواطنين لقضاء وقت طويل والاستمتاع مع أسرهم وأصدقائهم، وهي أول إجازة رسمية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

موعد إجازة شم النسيم 2024

ليست إجازة شم النسيم أو عيد العمال فقط.. نرصد عبر هذا التقرير 13 يومًا إجازة وعطلة رسمية يحصل عليها الموظفون العاملون في القطاعين العام والخاص خلال شهر مايو 2004، تتنوع بين الإجازات الوطنية والدينية والاجتماعية بالإضافة إلى عطلة يومي "الجمعة" و"السبت".

الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024

1- يوم الخميس 2 مايو.. إجازة عيد العمال.

2- يوم الجمعة 3 مايو.. عطلة أسبوعية.

4- يوم السبت 4 مايو.. عطلة أسبوعية.

5– يوم الأحد 5 مايو.. إجازة في البنوك ومعظم المؤسسات بسبب عيد القيامة المجيد

6- يوم الاثنين 6 مايو.. إجازة شم النسيم

7- الجمعة 10 مايو.. عطلة أسبوعية

8- يوم السبت 11 مايو.. عطلة أسبوعية.

9- يوم الجمعة 17 مايو.. عطلة أسبوعية.

10- يوم السبت 18 مايو.. عطلة أسبوعية.

11- يوم الجمعة 24 مايو.. عطلة أسبوعية.

12- يوم السبت 25 مايو.. عطلة أسبوعية.

13- يوم الجمعة 13 مايو.. عطلة أسبوعية.

شم النسيم

موعد إجازة عيد الأضحى

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رسميًا، موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2024، للعام الهجري 1445، وأكد أن يوم السبت 9 ذو الحجة الموافق 15 يونيو هو موعد وقفة عرفات، ليصبح اليوم الأحد 15 يونيو هو أول أيام إجازة عيد الأضحي، وتستمر الإجازة حتي يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.