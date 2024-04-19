بكرى : إسرائيل لم تعلن مسئوليتھا عن ضرب إيران لأسباب استراتيجية

تساءل الإعلامي مصطفى بكرى لماذا إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن قصف مدينة اصفھان الإيرانية ولماذا لم تتهمها إيران.

وأوضح بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”تفاصيل الضربة التي استخدمتها إسرائيل لضرب قاعدة عسكرية في إيران بمدينة أصفهان،وھى عبارة عن 3 طائرات مسيرة.

وتابع بكرى قائلا:" إسرائيل لم تعلن مسئوليتها عن القصف لأسباب استراتيجية وإيران لم تعلن أي تفاصيل عن الواقعة أو اتهام واضح لإسرائيل عن الضربة.

روسيا

وأكد مصطفى بكري أن روسيا أبلغت إسرائيل بأن إيران لا تريد أي تصعيد في المنطقة، معلقا: «دي نفس الرسالة اللى أرسلتها إيران لما قصفت مواقع قريبة من مفاعل ديمونة الإسرائيلي، وقاعدة عسكرية في صحراء النقب، وتبقى كل الاحتمالات في المنطقة مفتوحة على احتمالات توسيع الحرب في أي لحظة، وتبقى جبهة جنوب لبنان وحزب الله مرشحة للاشتعال، كما هو الحال في رفح وسوريا والعراق والأردن.