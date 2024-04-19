أستاذ علوم سياسية: ما يجرى بين إيران وإسرائيل تصعيد متفق عليه

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يجري بين إيران وإسرائيل يتم في إطار حالة التصعيد لقواعد الاشتباك المتفق عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هذه المسرحية استفادت منها إيران من ناحية أنها ظهرت أنها قوية، وبالنسبة لإسرائيل فاستفادت منها، حيث إنها ساعدتها في تعزز روايتها أنها دولة صغيرة مهددة بالقضاء عليها في أي وقت.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن العالم بدأ ينسى أن هناك إبادة جماعية في غزة، وأعمال إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تحول الحوار إلى أن إسرائيل هي الضحية المهدد بالقضاء عليها في أي وقت، موضحًا أن بايدن يرفض مبدأ الضغط على إسرائيل إطلاقًا، فهناك ضغط معنوي فقط، حيث يقدمون النصائح دائمًا، ولكن إسرائيل لا تسمع أي نصائح.