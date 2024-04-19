عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامى ومحمد إمام ينعيان صلاح السعدني|فقدنا قامة وقيمة كبيرة

عادل امام والسعدني
عادل امام والسعدني

نعى المخرج رامي إمام، الفنان الراحل صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 81 عاما.

وكتب رامي إمام عبر حسابه الرسمي على انستجرام : "يا عم صلاح… حتوحشنا اوي.. البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني.. فقدنا قامة وقيمة كبيرة في مصر والعالم العربي.. ربنا يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته ويصبر الاسرة الكريمة ويصبرنا".

وكتب ايضا محمد إمام قائلا: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، البقاء لله في وفاة العمدة صلاح السعدني  قيمة فنية كبيرة في تاريخ الفن المصري، خالص التعازي لاخويا احمد السعدني وكل الأسرة.. الله يرحمه ويصبر كل حبايبه".

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر ناهز الـ 81 عاما، وشهدت جنازته حضو كبير من نجوم الوسط الفني والشخصيات العامة. 

آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

والجدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

ترشيحاتنا

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

طرق تصحيح البابل شيت بامتحانات الجامعات

مصطفى بكري: أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 300 جنيه وتبيعها للمواطنين بـ100

الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

بفستان ملفت.. بوسي تثير الجدل رفقة غادة عبد الرازق

أفضل أوقات استجابة الدعاء.. احرص على الثلث الأخير في الليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عيب خطير.. تسلا تستدعي سيارتها الفولاذية الشهيرة Cybertrucks

يقي من السرطان.. فوائد مذهلة لشعر الذرة للجسم

13 يوما إجازة.. بشرى سارة للموظفين في شهر مايو

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

فيديو

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

مصير الذهب إيه؟ بنك عالمي شهير يتوقع مستقبل سعر المعدن الأصفر |فيديو

السحابة الخضراء.. ظاهرة غريبة ظهرت في سماء دبي بعد السيول والفيضانات

بسبب الزمالك.. هجوم شرس على ياسمين عز ومطالبات بوقف برنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ