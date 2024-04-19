رامى ومحمد إمام ينعيان صلاح السعدني|فقدنا قامة وقيمة كبيرة

نعى المخرج رامي إمام، الفنان الراحل صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 81 عاما.

وكتب رامي إمام عبر حسابه الرسمي على انستجرام : "يا عم صلاح… حتوحشنا اوي.. البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني.. فقدنا قامة وقيمة كبيرة في مصر والعالم العربي.. ربنا يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته ويصبر الاسرة الكريمة ويصبرنا".

وكتب ايضا محمد إمام قائلا: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، البقاء لله في وفاة العمدة صلاح السعدني قيمة فنية كبيرة في تاريخ الفن المصري، خالص التعازي لاخويا احمد السعدني وكل الأسرة.. الله يرحمه ويصبر كل حبايبه".

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر ناهز الـ 81 عاما، وشهدت جنازته حضو كبير من نجوم الوسط الفني والشخصيات العامة.

آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

والجدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.

