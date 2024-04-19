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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جمال ساحر وأنوثة راقية.. ياسمين صبري تخطف الأضواء بأناقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري

فاجأت الفنانة ياسمين صبري الجمهور، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، وكعادتها حرصت على مشاركة متابعيها بصورة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وتألقت ياسمين صبري بإطلالة جذابة وجريئة، حيث ارتدت فستانا مجسما باللون الأزرق اللامع، ذا أكمام طويلة، مما تناغم مع إطلالتها وأبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري تصفيفة شعر مميزة حيث تركت خصلاته اللامعة تتدلى بإنسيابية على كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الكاشمير الداكن، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.


يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل" رحيل" بطولة كل من: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

قصة مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٤١٩_٢١١٤٠٨

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