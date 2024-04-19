بيان مهم من حماس بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس بالضفة الغربية

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان لها “نزف شهداءنا الميامين لنشيد ببطولات أبناء شعبنا الفلسطيني ومجاهدي كتائب القسام وسرايا القدس وكافة فصائل المقاومة الذين لقنوا العدو درساً قاسياً وأثخنوا فيه وفي آلياته”.

جاء ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم نور شمس، واستشهاد القائد محمد جابر “أبو شجاع” قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس وكافة رفاقه.

كما بعثت الحركة برسالة تحية وشكر لجماهير الضفة الغربية الذين لا يزالون منخرطين في طوفان الأقصى.

وأردف البيان : شعبنا الفلسطيني المجاهد لن يسمح للاحتلال أن يستفرد بغزة أو الضفة أو القدس أو أي جزء من الوطن، وسيتصدى لكل سياسات ومخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا والنيل من حقوقنا، وسيقف سداً منيعاً أمام غطرسة الاحتلال وجرائم مستوطنيه، ومحاولاته المستمرة لتهويد الأقصى وتدنيسه.

كما شدد البيان على ضرورة تواصل وتكثيف الحشد والرباط، وحالة النفير العام في الضفة والقدس، و تصعيد المواجهة والاشتباك وإرباك الاحتلال في كل المناطق وبشتى السبل والأدوات.