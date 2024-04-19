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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبد الكريم عوض الله وكيلا لمديرية تموين الشرقية والبلاسي للجيزة

عبد الكريم عوض الله
عبد الكريم عوض الله

أصدر الدكتور "علي المصيلحي" وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 67 لسنة 2024 بندب "عبد الكريم السيد إبراهيم عوض الله" مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية لشغل وظيفة وكيل المديرية بذات المحافظة من المستوي الوظيفي - مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية لمدة عام او لحين شغل الوظيفة بالتعيين طبقا لاحكام القانون مع منحه المزايا والبدلات المقررة للوظيفة.

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كما أصدر وزير التموين القرار رقم 66 بندب "السيد محمود محمد بلاسي" مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية لشغل وظيفة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة من المستوي الوظيفي - مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية لمدة عام او لحين شغل الوظيفة بالتعيين طبقا لاحكام القانون مع منحه المزايا والبدلات المقررة للوظيفة.

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الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة بمحافظة الجيزة بمحافظة الشرقية

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