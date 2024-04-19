عبد الكريم عوض الله وكيلا لمديرية تموين الشرقية والبلاسي للجيزة

أصدر الدكتور "علي المصيلحي" وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 67 لسنة 2024 بندب "عبد الكريم السيد إبراهيم عوض الله" مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية لشغل وظيفة وكيل المديرية بذات المحافظة من المستوي الوظيفي - مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية لمدة عام او لحين شغل الوظيفة بالتعيين طبقا لاحكام القانون مع منحه المزايا والبدلات المقررة للوظيفة.

كما أصدر وزير التموين القرار رقم 66 بندب "السيد محمود محمد بلاسي" مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية لشغل وظيفة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة من المستوي الوظيفي - مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية لمدة عام او لحين شغل الوظيفة بالتعيين طبقا لاحكام القانون مع منحه المزايا والبدلات المقررة للوظيفة.

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