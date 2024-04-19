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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة بالأزهر.. منطقة الشرقية تدشن تطبيقا إلكترونيا لمتابعة امتحانات النقل بالمعاهد

صدى البلد

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن منطقة الشرقية الأزهرية أنهت استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023،والمقرر لها السبت 20 أبريل الجاري، علي مستوي 17 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أضاف رئيس منطقة الشرقية الأزهرية أنه وفي سابقة تعد الأولى بين المناطق، تم تدشين تطبيق إلكتروني للمتابعة والاطمئنان علي انتظام واستقرار الامتحانات وتقديم الدعم الفني والتوجيه لأكثر من 1200 لجنة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية فضلا عن تشكيل قوافل ميدانية لمتابعة المعاهد الأزهرية بالإدارات كافة. 

شدد رئيس المنطقة على أهمية الاستعداد الجيد لأعمال الامتحانات، منوها على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية مناسبة لأعمار الطلاب بمختلف المراحل، مع ضرورة الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات بسهولة ويسر ،مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، فضلا عن الحفاظ على النظافة العامة، وذلك في إطار حرص المنطقة الأزهرية على توفير كافة الإمكانات لإنجاح الامتحانات وسيرها على الوجه الأكمل .

أضاف رئيس المنطقة أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في متابعة أعمال الامتحانات ، وتواجد موجهي المنطقة والإدارات قبل بدء أعمال الامتحانات بوقت كافي. مؤكدا على المقدرين تحري الدقة والمراجعة أثناء أعمال التصحيح والرصد، مع تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية التامة، وكذلك الحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق دون زيادة أو نقصان مؤكدا علي مديري الإدارات التعليمية أهمية التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة الخاصة بالامتحانات.

الابتدائية والاعدادية الإدارة المركزية الأزهري الاعدادية الحفاظ على النظافة الشرقية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني

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