أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أنه تشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة في كل خطوة اتخذتها في ما يتعلق بالمفاوضات، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال الرئيس اللبناني: “تدمير القرى الحدودية اللبنانية لن يحقق الأمن لإسرائيل، ونعمل قدر المستطاع للتخفيف من تبعات الاعتداءات العسكرية على لبنان”.



وأضاف الرئيس اللبناني: “لا يجوز أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على حالها بعد إعلان وقف اطلاق النار”.

وتابع الرئيس اللبناني:" الاتحاد الأوروبي والدول العربية دعمت خيارنا بالمفاوضات".

وأكمل الرئيس اللبناني:" هناك إجماع لبناني خاصة من أهل الجنوب على ضرورة الانتهاء من الحرب".

وتابع الرئيس اللبناني: “الملف اللبناني بات اليوم على طاولة الرئيس الأمريكي الذي يحمل مكانة خاصة للبنان”.