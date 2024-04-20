وان بلس تستعد لإطلاق موبايل Ace 3 Pro بمواصفات رائدة

تستعد شركة OnePlus الصينية لإطلاق هاتف Ace 3 Pro،حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها واحد من أفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية.

وسيتميز هاتف وان بلس Ace 3 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من الجيل الثالث، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

وسيقدم هاتف وان بلس Ace 3 Pro كاميرا رئيسيةعلى نفس مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل، كما هو الحال في الكثير من أجهزة OnePlus الأخرى.

وسيحتوي هاتف وان بلس Ace 3 Pro على بطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

وسيأتي هاتف وان بلس Ace 3 Pro بشاشة من نوع OLED قياس 6.78 بوصة، مع دقة 1220 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.