‎تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 20 أبريل 2024

شهد سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية ثباتا اليوم السبت 20- 4-2024، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.17 جنيه للشراء، و13.15جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.18 جنيه للشراء، و13.14جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13.18جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.17 جنيه للشراء.

13.15جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.17 جنيه للشراء.

13.16جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.17جنيه للشراء.

13.13جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.24جنيه للشراء.

13.21جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.16 جنيه للشراء.

13.95جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.17جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع