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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جيب رينيجيد 2024 الجديدة

مواصفات جيب رينيجيد
مواصفات جيب رينيجيد 2024 الجديدة

كشفت شركة جيب عن أطلاق طرازها الجديد جيب رينيجيد موديل 2024 ، وتنتمي رينيجيد الجديدة لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

مواصفات جيب رينيجيد 2024 الجديدة

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- محرك جيب رينيجيد موديل 2024 :

تحصل سيارة جيب رينيجيد موديل 2024 علي قوتها من محرك هجين معتدل يتكون من محرك احتراق ، ومحرك كهربائي ينتج قوة 95 كيلووات ، أي ما يعادل 130 حصان ، ويصل عزم دورانها الي 240 نيوتن/متر .

مواصفات جيب رينيجيد 2024 الجديدة

أما بالنسبة الي فئة Renegade 4xe فتحصل علي قوتها من محرك رباعي الدفع، ونظام هجين ينتج قوة 240 حصان، وتمتلك بطارية سعه 11.4 كيلووات/ساعة ، ويمكن لسيارة رينيجيد الجديدة ان تقطع مسافة تصل الي 34 كم/ساعة .

- مواصفات جيب رينيجيد موديل 2024 :

زودت سيارة جيب رينيجيد موديل 2024 بالعديد من التكنولوجيات من ضمنها، نظام ملتيميديا، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة، وبها لوحة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة خلف عجلة القيادة ، وكاميرا خلفية رقمية، ونظام أبل كار بلاي، وجوجل أندرويد أوتو الذي يعمل بشكل لاسلكي، و منافذ USB-A ، و USB-C.

مواصفات جيب رينيجيد 2024 الجديدة

بالإضافة الي ان سيارة جيب رينيجيد موديل 2024 تمتلك أيضا ، نظام المساعد الصوتي أمازون Alexa، وبها أقفال أبواب، وإضاءة يمكن تشغيلها من خلال تطبيق الهاتف الذكي.

رينيجيد الجديدة جيب السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات جيب رينيجيد موديل 2024

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