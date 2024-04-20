كشفت شركة جيب عن أطلاق طرازها الجديد جيب رينيجيد موديل 2024 ، وتنتمي رينيجيد الجديدة لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

مواصفات جيب رينيجيد 2024 الجديدة

- محرك جيب رينيجيد موديل 2024 :

تحصل سيارة جيب رينيجيد موديل 2024 علي قوتها من محرك هجين معتدل يتكون من محرك احتراق ، ومحرك كهربائي ينتج قوة 95 كيلووات ، أي ما يعادل 130 حصان ، ويصل عزم دورانها الي 240 نيوتن/متر .

مواصفات جيب رينيجيد 2024 الجديدة

أما بالنسبة الي فئة Renegade 4xe فتحصل علي قوتها من محرك رباعي الدفع، ونظام هجين ينتج قوة 240 حصان، وتمتلك بطارية سعه 11.4 كيلووات/ساعة ، ويمكن لسيارة رينيجيد الجديدة ان تقطع مسافة تصل الي 34 كم/ساعة .

- مواصفات جيب رينيجيد موديل 2024 :

زودت سيارة جيب رينيجيد موديل 2024 بالعديد من التكنولوجيات من ضمنها، نظام ملتيميديا، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة، وبها لوحة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة خلف عجلة القيادة ، وكاميرا خلفية رقمية، ونظام أبل كار بلاي، وجوجل أندرويد أوتو الذي يعمل بشكل لاسلكي، و منافذ USB-A ، و USB-C.

مواصفات جيب رينيجيد 2024 الجديدة

بالإضافة الي ان سيارة جيب رينيجيد موديل 2024 تمتلك أيضا ، نظام المساعد الصوتي أمازون Alexa، وبها أقفال أبواب، وإضاءة يمكن تشغيلها من خلال تطبيق الهاتف الذكي.