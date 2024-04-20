صناعة الشيوخ تطالب رئيس الوزراء بالاستمرار فى عقد اجتماعات مع المصنعين والمصدرين

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي التى أكد فيها حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين من خلال تذليل مختلف المعوقات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، بالرغم من أية تحديات.

وطالب رئيس مجلس الوزراء الاستمرار فى عقد اجتماعاته مع المصنعين والمصدرين خاصة رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم: إن مجتمع المصنعين والمصدرين ومسئولى اتحاد الصناعات المصرية هم الأقدر على تحديد جميع المشكلات والتحديات التي تواجههم، مشيداً بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بالإفراج الفورى عن البضائع والمواد الخام الداخلية فى مختلف الصناعات والتى كان لها دورها فى عودة الشركات الصناعية إلى عملية الإنتاج.

وطالب المهندس محمد المنزلاوى، الحكومة باعطاء اولوية قصوى لملف تصنيع وتعميق صناعات المواد الخام الداخلية فى مختلف الصناعات المصرية الغذائية والدوائية وغيرها للحد من فاتورة استيراد المواد الخام مؤكداً أن نجاح الحكومة فى هذا الملف تحديداً يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.