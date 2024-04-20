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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز وقائع سرقة ويعيد المسروقات | صور

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من لغز العديد من وقائع السرقة وضبط الجناة واعادة المسروقات .

فقد تم ضبط ( شخصين) لقيامهما بسرقة عدد من الحقائب من داخل ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة والمواد المخدرة بقصد التعاطي ، وتم بإرشادهما ضبط الحقائب المستولى عليها، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة ، كما اعترفا بارتكابهما  (2) واقعة سرقة أخرى.

وضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف" وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" كما أقر بارتكاب (4) وقائع سرقة أخرى ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة .

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، حال استقلاله مركبة " توك توك " مبلغ بسرقتها ، وبمناقشته عن مصدر المركبة اعترف بتحصله عليها من (صاحب جراج " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وباستهدافه تم ضبطه وأقر بعلمه بأن مركبة "التوك توك" المشار إليها من متحصلات واقعة سرقة، وعُثر بداخل الجراج عمله على  (5) مركبات "توك توك" أخرى.. وبمواجهته اعترف بارتكاب وقائع السرقة " بأسلوب " توصيل الأسلاك" بالاشتراك مع شقيقه المحبوس على ذمة قضية "مخدرات" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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