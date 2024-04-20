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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي بالغردقة ومرسى علم لقرابة 5 ساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائي بمدينتى الغردقة ومرسى علم لقرابة 5 ساعات، ولكن ليس بغرض تخفيف الأحمال.

ومن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، بينها ميدان التقوى والمنطقة المحيطة به ومنطقة باتا، اليوم السبت، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

وأفاد المركز، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محول العيادات ومحول البريد القديم بمدينة مرسى علم، وذلك اليوم، السبت، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

جدير بالذكر أنه تم استثناء مدن محافظة البحر الأحمر من خطة لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء لتخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك بشكل نهائي مع بداية تنفيذ الخطة بالكامل على مختلف المحافظات، وذلك بهدف تأمين التيار الكهربائي لجميع الفنادق والقرى السياحية والأماكن التابعة لها طوال 24 ساعة.

البحر الأحمر فصل التيار الكهربائي الغردقة اخبار محافظة البحر الاحمر

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