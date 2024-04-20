بداية من اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 149 رحلة طيران دولية أسبوعية

يستعد مطار مرسى علم الدولى، لاستقبال 149 رحلة طيران دولية أوروبية خلال الأسبوع الجارى، تقل على متنها قرابة 30 ألف سائح، بداية من اليوم، السبت، حتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبل، حيث تقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الواقائية والأمنية على الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط.

وتشهد القرى والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، ارتفاعا فى نسب الإشغال السياحى تزامنًا مع فصل الربيع.

ويقول أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى، إن معدلات الوصول التى تشهدها مدينة مرسى علم خلال الأيام الحالية ترتفع كل أسبوع عن الثانى عدة رحلات، حيث إن هناك زيادة فى معدلات الوصول عن الأسابيع الماضية.

وأضاف "العمارى"، أنه طبقًا لجداول الوصول فالرحلات الوافدة خلال الأسبوع المقبل تصل إلى من أكثر من 13 جنسية مختلفة، أهمها الجنسيات الألمانية والبولندية والبلجيكية والهولندية والتشيكية في مؤشر مشجع ومستمر في التدفق خلال الشهور المقبلة بمرسى علم.