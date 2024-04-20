سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة سقوط سيارة التيك توكر الشهيرة إسراء روكا من أعلى كوبري الحرفيين بالنزهة لتلقي الفتاة مصرعها في الحال .

تم نقل الجثمان الي المشرحة تحت تصرف النيابة ، وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث ، واستعجلت تحريات أجهزة الأمن .

وتشير المعلومات الأولية الى أن عجلة القيادة اختلت في يد الفتاة لتسقط بسيارتها من اعلي الكوبري .

وكان قسم شرطة النزهة قد تلقى اخطاراً من شرطة النجدة يفيد سقوط سيارة من اعلي كوبري الحرفيين بدائرة القسم .

انتقل رجال الأمن ، وتبين من الفحص مصرع قائده السيارة وهي التيك توكر الشهيرة إسراء روكا ، وتبين ان عجلة القيادة قد اختلت في يدها لتسقط بسيارتها من اعلي الكوبري وتلقي مصرعها في الحال ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .