عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

إسراء روكا
إسراء روكا

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة سقوط سيارة التيك توكر الشهيرة إسراء روكا من أعلى كوبري الحرفيين بالنزهة لتلقي الفتاة مصرعها في الحال .

تم نقل الجثمان الي المشرحة تحت تصرف النيابة ، وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث ، واستعجلت تحريات أجهزة الأمن .

وتشير المعلومات الأولية الى أن عجلة القيادة اختلت في يد الفتاة لتسقط بسيارتها من اعلي الكوبري .

وكان قسم شرطة النزهة قد تلقى اخطاراً من شرطة النجدة يفيد سقوط سيارة من اعلي كوبري الحرفيين بدائرة القسم .

انتقل رجال الأمن ، وتبين من الفحص مصرع قائده السيارة وهي التيك توكر الشهيرة إسراء روكا ، وتبين ان عجلة القيادة قد اختلت في يدها لتسقط بسيارتها من اعلي الكوبري وتلقي مصرعها في الحال ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

التيك توكر الحرفيين بلوجر سقوط سيارة شرطة النزهة قسم شرطة النزهة كوبرى الحرفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

البرلمان العربي يستنكر مواقف العار للحكومات الغربية تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة يكشف لغز وقائع سرقة ويعيد المسروقات | صور

ضبط شخصين ينقبان عن الآثار داخل عقار بدار السلام

تعرف على خريطة التحويلات المرورية بمدينة نصر

واحدة ولعت.. ننشر أول صور لحادث تصادم 3 سيارات بمحور الشهيد| خاص

القبض على مسلح أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في الوايلي

كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات.. صور

خان الأمانة .. فرد أمن يستعين بآخرين لسرقة مدرسة بالمقطم

فسيخ ورنجة .. الأمن يداهم محلا للأسماك ويصادر 5750 طنا| صور

ترشيحاتنا

سكاي نيوز: إسرائيل تبلغ الوسطاء بعدم وجود مفاوضات بعد رد حماس

لم يصن الأمانة وسلك طريق الحرام.. مرافعة النيابة في رشوة أسوان.. فيديو

بالقوة الضاربة..تشكيل مازيمبي لمواجهة الأهلي بدوري أبطال افريقيا

كيف يخطط مارسيل كولر لتشكيل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا؟

عودة أكرم توفيق وعبدالقادر للتشكيل الأساسي أمام مازيمبي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نسرين طافش| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نسرين طافش| شاهد

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

5 عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس.. بعضها شائع

فنانة شهيرة ارتدته من قبل..رقم لن تتوقعه لسعر جمسبوت المذيعة ياسمين عز

فيديو

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ