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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كاميرات المراقبة.. سر سقوط سيارة التيك توكر إسراء روكا من أعلى كوبري

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة سقوط سيارة التيك توكر الشهيرة إسراء روكا من أعلى كوبري الحرفيين بالنزهة.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثمان التيك توكر الشهيرة اسراء روكا وذلك تمهيدا لاستلام أهلها الجثمان.

التيك توكر الشهيرة إسراء روكا

 

وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة واستعجلت تحريات أجهزة الأمن .

وتشير المعلومات الأولية الى أن عجلة القيادة اختلت في يد الفتاة لتسقط بسيارتها من اعلي الكوبري .

وكان قسم شرطة النزهة قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد سقوط سيارة من اعلي كوبري الحرفيين بدائرة القسم .

انتقل رجال الأمن ، وتبين من الفحص مصرع قائد السيارة وهي التيك توكر الشهيرة إسراء روكا ، وتبين أن عجلة القيادة قد اختلت في يدها لتسقط بسيارتها من اعلي الكوبري وتلقي مصرعها في الحال ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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