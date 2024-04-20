جامعتي المنصورة وبورسعيد تناقشان محاور تنمية الاقتصاد الأزرق

تعقد جامعتا المنصورة وبورسعيد بالتعاون مع مؤسسة الصالون البحري المصري والجمعية العلمية العربية للنقل مؤتمر بعنوان: الاقتصاد الأزرق فرص للتنمية المستدامة يومي 22 إبريل بجامعة المنصورة و23 إبريل بجامعة بورسعيد.



يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.

ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق

بحضور الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للموانىء ولمحور قناة السويس.



تأتى أهمية المؤتمر في إلقاء الضوء على القطاعات المختلفة التى يشملها الاقتصاد الأزرق وليفتح آفاق للتنمية واظهار دوره فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر من خلال أوراق بحثية يقدمها مجموعة من الخبراء المتخصصين لوضع أسس لصياغة استراتيجية للاقتصاد الأزرق فى مصر، مما يمكنها من الاستفادة من موقعها الجغرافى المتفرد ويتماشىى مع توجهات الدولة للتنمية المستدامة، وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة تعد المنطقة الاقتصادية التفعيل الثانى لموقع مصر الاستراتيجى، الأمر الذى يرتبط تماما مع الاقتصاد الأزرق ويعظم الاستفادة فى ظل بنية رئيسية ضخمة ( مدن جديدة – موانى – مطارات – شبكى طرق- انفاق – كبارى – امكانيات لوجستية ) تخدم هذا الاقتصاد.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة لتنمية الاقتصاد الأزرق وأفاق تفعيل المنطقة الاقتصادية

وهى : محور الاقتصاد الأزرق والتنمية، قناة السويس وتنمية المنطقة الصناعية، البترول والغاز، الإطار القانونى والمؤسسى للاقتصاد الأزرق، تحديات التصنيع البحرى، الآثار والمخاطر البيئية وارتباطها بالاقتصاد الأزرق، ثروات الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الازرق والتنمية المستدامة، أنماط السياحة البحرية والنهرية، الموانىء الخضراء وتنمية الموانىء المصرية، سياحة الآثار الغارقة، النقل البحرى، التراث البحرى والنهرى عبر العصور.



ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على القطاعات المختلفة التي يشملها الاقتصاد الأزرق ويفتح أفاق لتنمية وإظهار دوره فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال أوراق بحثية يقدمها مجموعة من الخبراء المصريين والدوليين، لوضع أسس لصياغة استراتيجية للاقتصاد الأزرق فى مصر، كما يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أهمية الاقتصاد الأزرق، وإبراز أهميته الاقتصادية فى التنمية المستدامة وكذا تعظيم الاستفادة من الثروات البحرية المصرية وفتح أفاق تنموية جديدة وزيادة فرص العمل وآبراز الفرص الاستثمارية .

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