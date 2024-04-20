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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«مصر آمنة سالمة» شعار مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة السويس

جامعة السويس
جامعة السويس

ينظم معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة السويس "مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية"، بمشاركة نحو 500 طالب وطالبة من 29 جامعة، خلال الفترة من 20 - 25 أبريل 2024، بمقر جامعة السويس.

يعقد المهرجان تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور أشرف محمد حنيجل، رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

وتتم فعاليات المهرجان تحت إشراف الدكتور عز الدين الحسيني، نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الشريف، وكيل معهد إعداد القادة، وجيهان وحيد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وصرح الدكتور أشرف محمد حنيجل، رئيس جامعة السويس، بأن هذا الحدث يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالشباب الجامعي وتطوير قدراتهم وتنمية مواهبهم، موضحاً أن المهرجان يأتي في إطار احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء تحت شعار "مصر آمنة سالمة".

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم القيادية والإبداعية، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم تلك الأنشطة ورعايتها كونها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية.

وأضاف همام: “الأنشطة الطلابية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية، بل هي مكملة لها ولا غنى عنها في تخريج كوادر شابة مؤهلة للمساهمة في بناء مستقبل مشرق لمصر الحبيبة، لذلك تحرص الوزارة على توفير البيئة المناسبة لممارسة مختلف الأنشطة، حيث تعمل على تشجيع الطلاب وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة فيها، فهي تساهم في اكتشاف المواهب الشابة وصقلها، فضلاً عن تعزيز الترابط والتواصل الحضاري بين الطلاب، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أدائهم الأكاديمي ويرفع من مستوى تحصيلهم العلمي”.

ويشهد المهرجان حفل الافتتاح واستعراض طابور عرض الجامعات، بجانب عدد من الأنشطة الطلابية المختلفة ومجالات التسابق في المجالات الرياضية والفنية والاجتماعية من خلال ألعاب كرة القدم والكرة الشاطئية والرسم الزيتي والشطرنج.

كما يتضمن المهرجان عدداً من الندوات التوعوية حول دور الدولة المصرية في مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، والتوعية بوسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة، هذا بالإضافة إلى عقد حفل عشاء، وتنظيم زيارة ترفيهية خارجية.

 

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