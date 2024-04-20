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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتـ ل سائق توك توك لسرقته بالإكراه فى القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة بتأجيل محاكمة 6 متهمين بينهم سيدة قاموا بقتل سائق توك توك بطلق ناري "فرد خرطوش" بدائرة مركز شرطة الخانكة لليوم الأول من دور شهر مايو المقبل لمناقشة تقرير الطبيب الشرعى.


تعود احداث الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة سائق توك توك مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة مقتولاً بجوار مقابر وسرقة التوك توك خاصته. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجري نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وتوصلت التحريات والبحث الجنائي ان وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة بالإكراه، حيث استدرجته سيدة ادعت له توصيلها لأهليتها واثناء مرورهما في الطريق كان ينتطرها باقي افراد التشكيل العصابى.


واضافت التحريات، ان المتهمين قاموا بأخذ التوك توك الخاص به عنوه عنه وعندما قاموهم المجنى عليه قاموا بقتله بفرد خرطوش اودى بحياته.

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