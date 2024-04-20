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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعرف الأماكن.. الداخلية تفتتح منافذ لمصدرات الجوازات بالمراكز التجارية| صور

صدى البلد

افتتحت وزارة الداخلية عددا من المنافذ لمصدرات الجوازات بعدد من المراكز التجارية كمرحلة أولى تيسيراً على المواطنين.

وكانت وزارة الداخلية قررت افتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية “مكسيم مول – سيتى ستارز – داندى مول” كمرحلة أولى لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم، وتختص بتلقى طلبات استخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للاختصاص المكانى لإقامة ذوى الشأن.  
  

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الةداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمراراً لاتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

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الداخلية المراكز التجارية تطوير الخدمات جوازات سفر سيتي ستارز وزارة الداخلية داندى مول

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