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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

هيفاء وهبي وأحفادها
هيفاء وهبي وأحفادها وابنتها

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورا لها مع ابنتيها «رهف ودانيلا فواز»، بعدما أصبح سن الكبرى «رهف» قرابة الـ 12 عاما، وعلقت زينب قائلة: «وكبرو قمراتي ادي اشتقتولن». 

زينب ابنة هيفاء وهبي مع ابنتيها

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، علاقة هيفاء وهبي بـ ابنتها وأحفادها، من خلال التقرير التالي:  

 

هيفاء وهبي تنكر أحفادها

قبل 12 عاما انتشرت أخبار عن أول حفيدة لـ هيفاء وهبي، تُدعى رهف فواز، من ابنتها زينب فياض، رغم تصريحات هيفاء بأنها لم تنجب من قبل. 

ومع انتشار تلك الأخبار، أعربت هيفاء وهبي عن دهشتها الشديدة من التقارير التي نشرت لصور حفيدتها "رهف" من ابنتها زينب، حيث سبق لـ هيفاء الإعلان أنها لم تنجب من قبل. 

وقالت هيفاء وهبي، عبر حسابها علي موقع “إكس”، آنذاك: «سمعت عن مانشيت وقصة وسيناريو من وحي الخيال وأنا ما بعرف هالقصة وأبطال وصور هالقصة ولا أصلا عندي اهتمام او فضول إني أعرف خيالات». 

علاقة هيفاء وهبي بـ ابنتها زينب

علاقة هيفاء وهبي وابنتها «زينب» منقطعة منذ أكثر من 25 عامًا بعد انفصال النجمة اللبنانية عن زوجها الأول بسبب رغبتها في احتراف مجال الفن.

 

شهرة أحفاد هيفاء وهبي 

وحظيت حفيدتا هيفاء وهبي «رهف ودانيلا فواز»، بشهرة واسعة على السوشيال ميديا بعد تكرار ظهورهما مع والدتهما زينب فياض. 

وفي عام 2019، شاركت ابنة الفنانة هيفاء وهبي، زينب فياض، صورة لابنتيها عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، وهي تحتفل معهما بعيد الحب، وأبرزت زينب حبها الكبير لطفلتيها.

وظهر حفيدتا هيفاء وهبي في الصور وهما ترتديان «تي شيرت» أبيض مدون عليه كلمة «حُب»، وعلقت والدتهما «زينب» على الصور قائلة: «ما فيني حِب بعد أكتر.. هي النعمة التي أغمض عيني في كل يوم وأحمد الله على وجودها».

زينب ابنة هيفاء وهبي مع ابنتيها قبل 3 سنوات

 

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