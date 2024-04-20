مشاجرة على قطعة أرض تنتهى بمق.تل مزارع في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع – مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح قطعى ورش خرطوش بالجسم، وتوفى إثر إصابته.

وبالفحص وسؤال زوجته (مقيمة بذات العنوان) إتهمت (4 مزارعين – مقيمين ومستأجرين لقطعة أرض زراعية بذات العنوان) بالتعدى على زوجها (المستأجر السابق لذات قطعة الأرض) بسلاح نارى (بندقية خرطوش وسلاح أبيض) وقيام أحدهم بإحداث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات على حيازة قطعة الأرض .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (السلاح النارى والأبيض المستخدمان فى الواقعة وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.