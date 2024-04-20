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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في مولات القاهرة والجيزة.. منافذ جديدة مميزة للجوازات |صور

صدى البلد

افتتحت وزارة الداخلية عددا من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتى ستارز – داندى مول) كمرحلة أولى لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم .

ويختصوا بتلقى طلبات استخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للإختصاص المكانى لإقامة ذوى الشأن . 

 وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، واستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.  

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إستراتيجية وزارة الداخلية الخدمات الجماهيرية الخدمات الشرطية المراكز التجارية جوازات سفر داندى مول منافذ جديدة

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