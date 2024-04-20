القبض على صاحب محل يروج لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بامتلاك وإدارة محل كائن بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليها وأمكن ضبط (المتهم المذكور) ، وبحوزته (الأجهزة والمستلزمات التى تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية) ، وبمواجهته أقر بأنه مالك المحل وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.