عاطل يطلق النار على آخر فى مشاجرة بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفـى.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول، عاطل، توفى إثر إصابته برش خرطوش، وطرف ثان، عاطل، مقيمان بدائرة المركز، وذلك لخلافات مالية بينهما، أطلق خلالها الثانى عيارا ناريا من فرد محلى كان بحوزته فأحدث إصابة المتوفى التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.