ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة بالقنطرة غرب

شهدت عزبة السويدات نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، ارتفاعا مفاجئا لمنسوب مياه ترعة، وعلى الفور تحركت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية لخفض منسوب الترعة.

وتلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة،صباح اليوم، بلاغاً بإرتفاع منسوب مياه الترعة بعزبة السويدات التابعة لقرية أبو خليفة، نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.

وبالعرض على السيد الوزير المحافظ، أمر سيادته بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة لمنع حدوث أزمة، وبإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة تم توجيه الحماية المدنية ومديرية الرى ومركز ومدينة القنطرة غرب و كافة الجهات المعنية، وتم التحرك سريعاً لمكان البلاغ.

كما تم تخفيض منسوب المياه بواسطة معدات مديرية الرى، وتقوية الجسر بجانب الترعة لمنع حدوث أزمة بامكانية الوحدات المحلية لمركز ومدينة وقرى القنطرة غرب بوجود رئيسها، وتم تأمين منازل المواطنين والأراضي الزراعية.

وأشاد الوزير المحافظ بسرعة الاستجابة للحادث أثناء متابعته لعملية بناء الجسر من داخل مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

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