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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات ضخمة بإسرائيل تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن مظاهرات ستنطلق، مساء اليوم السبت، في 55 مركزا بإسرائيل للمطالبة يإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وبحسب وسائل الإعلام ستنطلق مظاهرة “الانتخابات الآن” في تل أبيب، فيما ستنظم في الوقت نفسه مظاهرات في نحو 55 موقعا في عموم إسرائيل تطالب بعودة التفويض إلى الإسرائيليين تحديد موعد للانتخابات، ومن بين أمور أخرى، ستنظم مظاهرات في القدس أمام مقر إقامة نتنياهو وفي قيسارية  ومسيرة في حيفا.

وقالت حركة "أحرار في بلادنا" الإسرائيلية أحد منظمي التظاهرة: تعرضت دولة إسرائيل هذا الأسبوع لهجوم مباشر لأول مرة على الإطلاق من قبل إيران، وهو الهجوم الذي لم يتم صده بأغلبية ساحقة إلا بفضل حلفائنا وتشكيلات القوات الجوية والدفاع الجوي".

ووفقا لهم، فإن هؤلاء هم نفس الحلفاء الذين دمر نتنياهو العلاقة معهم، ونفس سلاح الجو الإسرائيلي الذي تعرض لهجمات لفظية لا نهاية لها من قبل أعضاء الحكومة.

وأضافوا: في قطاع غزة لا يزال 133 مختطفاً يموتون في أنفاق حماس، لقد خسرنا الشمال، والحكومة الكارثية ليس لديها استراتيجية، وأعضاؤها، بشكل مخجل، ما زالوا متمسكين بالعرش".

وختموا: "استبدال الحكومة أصبح ضرورة استراتيجية أولا وقبل كل شيء من أجل التخطيط لليوم التالي وإعادة المختطفين والبدء في استعادة الوطن الجريح، حكومة الدمار تقودنا من كارثة إلى كارثة ولا تملك الشرعية العامة لمواصلة الخدمة، يجب أن نضمن إنشاء قيادة هنا ملتزمة باحتياجات الشعب والدولة وليس باحتياجاتها القطاعية والبقاء على قيد الحياة".

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