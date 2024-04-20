من أجل الزمالك.. تقليل زمن التقاطر في الخط الثالث للمترو غدا| تفاصيل

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث الأخضر بمترو أنفاق القاهرة الكبرى، تقليل المدة الزمنية للتقاطر بين قطارات المترو وبعضها لتكون كل 4.5 دقائق، مساء غدٍ الأحد 21 أبريل 2024.

وقالت الشركة الفرنسية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، " اركب الخط الأخضر الثالث واوصل محطة الإستاد في أسرع وقت علشان تشجع نادي الزمالك المصري ضد دريمز الغاني غداً في استاد القاهرة".

وأضافت "فريق خدمة العملاء بالمحطات مستعد لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة".

وأشارت إلى أنه سيتم توفير قطار كل ٤:٣٠ دقايق "علشان يوصلكم في أسرع وقت. استمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو!"